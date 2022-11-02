Зеленская встретилась с украинцами в Португалии: как живут наши соотечественники за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская находится в Португалии с рабочим визитом. В городе Кашкайш она встретилась с украинцами, которые в середине марта вынужденно покинули Украину из-за полномасштабной войны. Об этом она рассказала в своем Telegram, информирует УНН.
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«Первые две с половиной сотни переселенцев из Украины прибыли в португальский город Кашкайш еще в середине марта. Люди в состоянии первого шока войны и вынужденного переезда сразу получили тёплый и продуманный прием в этом центре экстренной помощи. Условия здесь скромные, но есть все необходимое. Украинские временные переселенцы могут оставаться в центре, пока для них не найдется постоянное жилье», - написала первая леди.
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По ее словам, это обеспечила команда SOS UCRÂNIA под руководством мэра города Карлуша Каррейраша.
Зеленская отметила, что Кашкайш - второй город в десятимиллионной Португалии по количеству зарегистрированных временно перемещенных лиц из Украины — их здесь уже 3310.
Для украинцев действует: бесплатная юридическая поддержка, курсы по изучению языка, доступ к образованию, здравоохранению, содействие в поисках работы. Муниципалитет продолжает сбор и отправку гуманитарной помощи в Украину.
Дополнение
Правительство Болгарии продлило действие программы по размещению украинских беженцев.