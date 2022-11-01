Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців

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"Тільки Болгарія та ще дві країни - Кіпр та Ірландія - надають такий захист на необмежений термін. Ми хочемо бути впевненими, що взимку ці люди будуть розміщені у відповідних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови", - сказав Демерджієв.

Він додав, що українців розміщуватимуть на території державних об’єктів. На переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.

Виконувач обов'язків міністра туризму Ілін Димитров зазначив, що Болгарія виділила "значні кошти" порівняно з іншими країнами-членами ЄС. За його словами, виплачено близько 523 мільйонів левів (267 мільйонів євро), з яких 200 мільйонів левів надійшло з національного бюджету та приблизно 300 мільйонів з програм і фондів Європейського Союзу.

За даними спеціального урядового порталу, станом на 31 жовтня загалом 852 998 українців в’їхали до Болгарії після повномасштабного вторгнення росії в Україну.. Болгарія надала статус тимчасового захисту 143 670 українцям.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі розробило новий законопроєкт, який передбачає перевірку відвідуваності навчальних закладів українськими дітьми. Така необхідність виникла тому, що значна кількість українців шкільного віку не відвідує заклади освіти.