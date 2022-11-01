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Болгария продлила программу размещения украинских беженцев

Болгария продлила программу размещения украинских беженцев

Киев • УНН

 • 509855 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правительство Болгарии продлило действие программы по размещению украинских беженцев. Об этом сообщил временный министр внутренних дел страны Иван Демерджиев, передает УНН со ссылкой на The Sofia Globe.

Детали

"Только Болгария и две страны - Кипр и Ирландия - предоставляют такую ​​защиту на неограниченный срок. Мы хотим быть уверенными, что зимой эти люди будут размещены в соответствующих местах и ​​им не придется переезжать в суровые климатические условия", - сказал Демерджиев.

Он добавил, что украинцев будут размещать на территории государственных объектов. На переселение будет отведено 15 дней, до середины ноября.

Исполняющий обязанности министра туризма Илин Димитров отметил, что Болгария выделила "значительные средства" по сравнению с другими странами-членами ЕС. По его словам, выплачено около 523 миллионов львов (267 миллионов евро), из которых 200 миллионов львов поступило из национального бюджета и около 300 миллионов из программ и фондов Европейского Союза.

По данным специального правительственного портала, по состоянию на 31 октября всего 852 998 украинцев въехали в Болгарию после полномасштабного вторжения россии в Украину. Болгария предоставила статус временной защиты 143 670 украинцам.

Напомним

Министерство внутренних дел и администрации Польши разработало новый законопроект, который предусматривает проверку посещаемости учебных заведений украинскими детьми. Такая необходимость возникла потому, что значительное количество украинцев школьного возраста не посещает учебные заведения.

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