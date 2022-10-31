У Польщі анонсували перевірки відвідуванння учнів у школах

Деталі



Згідно з офіційними даними, початкову школу відвідують лише 8% школярів з України, а середню - близько 50%.

За даними міністерства освіти, на цей час у польських школах налічується близько 200 тисяч маленьких українців, однак в країні перебуває значно більше дітей шкільного віку з України. Більшість дітей продовжує навчатися дистанційно в українських школах. Відповідно до польських законів, дитина повинна обов’язково здобути шкільну освіту. Це правило стосується як польських дітей, так й іноземців.

В Польщі планують розпочати такі контрольні перевірки з наступного навчального року. У пояснювальній записці до проекту зазначено, що нововведення полегшать керівництву закладів освіти вести контроль відвідуваності школярів, таким чином буде простіше реагувати на пропуски.

Доповнення

У Польщі через хвилю біженців з України повідомили про зміни щодо умов їх перебування в країні.