У Польщі анонсували перевірки відвідуванння учнів у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі розробило новий законопроєкт, який передбачає перевірку відвідуваності навчальних закладів українськими дітьми. Дана необхідність виникла тому, що значна кількість українців шкільного віку не відвідує заклади освіти. Про це повідомляє інформаційний портал Польщі, передає УНН.
Деталі
Згідно з офіційними даними, початкову школу відвідують лише 8% школярів з України, а середню - близько 50%.
За даними міністерства освіти, на цей час у польських школах налічується близько 200 тисяч маленьких українців, однак в країні перебуває значно більше дітей шкільного віку з України. Більшість дітей продовжує навчатися дистанційно в українських школах. Відповідно до польських законів, дитина повинна обов’язково здобути шкільну освіту. Це правило стосується як польських дітей, так й іноземців.
В Польщі планують розпочати такі контрольні перевірки з наступного навчального року. У пояснювальній записці до проекту зазначено, що нововведення полегшать керівництву закладів освіти вести контроль відвідуваності школярів, таким чином буде простіше реагувати на пропуски.
Доповнення
У Польщі через хвилю біженців з України повідомили про зміни щодо умов їх перебування в країні.