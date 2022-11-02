Зеленська зустрілася з українцями у Португалії: як живуть наші співвітчизники за кордоном

Цитата

«Перші дві з половиною сотні переселенців з України прибули до португальського міста Кашкайш ще у середині березня. Люди в стані першого шоку війни та вимушеного переїзду одразу отримали теплий і продуманий прийом у цьому центрі екстреної допомоги. Умови тут скромні, але є все необхідне. Українські тимчасові переселенці можуть залишатися в центрі доти, доки для них не знайдеться постійне житло», — написала перша леді.

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За її словами, це забезпечила команда SOS UCRÂNIA під керівництвом мера міста Карлуша Каррейраша.

Зеленська зазначила, що Кашкайш - друге місто у десятимільйонній Португалії за кількістю зареєстрованих тимчасово переміщених осіб з України — їх тут вже 3310.

Для українців діє: безкоштовна юридична підтримка, курси з вивчення мови, доступ до освіти, охорони здоров’я, сприяння у пошуках роботи. Муніципалітет дотепер продовжує збір та відправку гуманітарної допомоги до України.

Доповнення

Уряд Болгарії продовжив дію програми з розміщення українських біженців.