"Зеленый" тариф: Украина имеет самый высокий в ЕС коэффициент

"Украина имеет самый большой в Европе коэффициент по зеленых тарифов. Ни в одной стране ЕС нет тарифа на производство солнечной энергии в 14-18 евроцентов/кВт.ч", - отметил он.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на то, что ни одна страна не имеет таких мощностей, как на проекте Чернобыльской АЭС, постепенно превращается в зону инвестиционной привлекательности. По словам Зубка, если расположить там комплекс с сетями, то можно будет генерировать более 2 ГВт солнечной энергии.

Считает перспективным министр и капиталовложения в рынок ветровой энергетики, который станет дополнительным фактором энергонезависимости страны.

Как добавил вице-премьер, важно, чтобы промышленные предприятия использовали энергию, которая есть в Украине. В частности, это касается ветровой и солнечной энергетики, производства энергии из бытовых отходов и сырья агропромышленного комплекса.

"Уже приняты законы о рынке газа и электроэнергии, которые предоставляют такие возможности. Далее необходимо работать над законами и изменениями в налогообложении", - отметил чиновник.

Напомним, согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года 25% энергии в Украине будет производиться с возобновляемых источников.