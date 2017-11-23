"Зеленый" тариф: Украина имеет самый высокий в ЕС коэффициент
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из среды всех стран Европы коэффициент по "зеленых" тарифов в Украине самый большой. Об этом сообщил во время международного форума по энергоэффективности вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
"Украина имеет самый большой в Европе коэффициент по зеленых тарифов. Ни в одной стране ЕС нет тарифа на производство солнечной энергии в 14-18 евроцентов/кВт.ч", - отметил он.
Кроме того, глава ведомства обратил внимание на то, что ни одна страна не имеет таких мощностей, как на проекте Чернобыльской АЭС, постепенно превращается в зону инвестиционной привлекательности. По словам Зубка, если расположить там комплекс с сетями, то можно будет генерировать более 2 ГВт солнечной энергии.
Считает перспективным министр и капиталовложения в рынок ветровой энергетики, который станет дополнительным фактором энергонезависимости страны.
Как добавил вице-премьер, важно, чтобы промышленные предприятия использовали энергию, которая есть в Украине. В частности, это касается ветровой и солнечной энергетики, производства энергии из бытовых отходов и сырья агропромышленного комплекса.
"Уже приняты законы о рынке газа и электроэнергии, которые предоставляют такие возможности. Далее необходимо работать над законами и изменениями в налогообложении", - отметил чиновник.
Напомним, согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года 25% энергии в Украине будет производиться с возобновляемых источников.