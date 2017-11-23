"Зелений" тариф: Україна має найвищий у ЄС коефіцієнт

“Україна має найбільший у Європі коефіцієнт щодо зелених тарифів. У жодній країні ЄС немає тарифу на виробництво сонячної енергії в 14-18 євроцентів/кВт•год”, — зауважив він.

Крім того, очільник відомства звернув увагу на те, що жодна країна не має таких потужностей, як на проекті Чорнобильської АЕС, яка поступово перетворюється на зону інвестиційної привабливості. За словами Зубко, якщо розташувати там комплекс із мережами, то можна буде генерувати понад 2 ГВт сонячної енергії.

Вважає перспективним міністр й капіталовкладення у ринок вітрової енергетики, який стане додатковим фактором енергонезалежності країни.

Як додав віце-прем’єр, важливо, щоб промислові підприємства використовували енергію, яка є в Україні. Зокрема, це стосується вітрової та сонячної енергетики, виробництва енергії з побутових відходів і сировини агропромислового комплексу.

“Вже прийнято закони про ринок газу і електроенергії, які надають такі можливості. Далі необхідно працювати над законами і змінами в оподаткуванні”, — зазначив урядовець.

Нагадаємо, відповідно до Енергетичної стратегії України до 2035 року 25% енергії в Україні має вироблятися із відновлюваних джерел.