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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39324 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сэкономь 3 грн на литре топлива: WOG продлил акцию до конца зимы

Киев • УНН

 • 9137 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. WOG продолжает акцию по WOGPAY, которая дарит водителям скидки на бензин и автогаз. Об этом говорится на странице бренда в Facebook, передает УНН.

Сэкономь 3 грн на литре топлива: WOG продлил акцию до конца зимы

“Мы прислушались к пожеланиям наших клиентов и продлили срок действия акции до 28 февраля 2018 года”, — отметили в компании и напомнили, что, платя за топливо с помощью WOGPAY в приложении WOG PRIDE, водитель получает мгновенные скидки:

3 грн / л на бензин и ДТ;

1 грн / л на газ.

Как сообщал УНН, “WOG CAFE” выпустило новогодние стикеры для Telegram-пользователей.

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