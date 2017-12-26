Сэкономь 3 грн на литре топлива: WOG продлил акцию до конца зимы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. WOG продолжает акцию по WOGPAY, которая дарит водителям скидки на бензин и автогаз. Об этом говорится на странице бренда в Facebook, передает УНН.
“Мы прислушались к пожеланиям наших клиентов и продлили срок действия акции до 28 февраля 2018 года”, — отметили в компании и напомнили, что, платя за топливо с помощью WOGPAY в приложении WOG PRIDE, водитель получает мгновенные скидки:
3 грн / л на бензин и ДТ;
1 грн / л на газ.
Как сообщал УНН, “WOG CAFE” выпустило новогодние стикеры для Telegram-пользователей.