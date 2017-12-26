Заощадь 3 грн на літрі пального: WOG продовжив акцію до кінця зими
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. WOG продовжує акцію з WOGPAY, яка дарує водіям знижки на бензин та автогаз. Про це йдеться на сторінці бренду у Facebook, передає УНН.
“Ми прислухалися до побажань наших клієнтів і подовжили термін дії акції до 28 лютого 2018 року”, — зазначили в компанії та нагадали, що, сплачуючи за пальне за допомогою WOGPAY у додатку WOG PRIDE, водій отримує миттєві знижки:
3 грн/л на бензин та ДП;
1 грн/л на газ.
Як повідомляв УНН, “WOG CAFE” випустило новорічні стікери для Telegram-користувачів.