Здоровье украинском требует увеличения финансирования из госбюджета - Ольга Богомолец

Такую реформу реально провести, если взять за ее основу нашу Конституцию и соглашение о коалиции парламентских фракций "Европейская Украина", а не пренебрегать нашим главным законом и наработками Верховной Рады, заявила Богомолец.

"Моя цель проста и понятна каждому украинском - продление срока жизни наших граждан как минимум до 80 лет и предоставление каждому доступных, качественных, по-настоящему европейских медицинских услуг. Ориентир - очень четкий и понятный каждому украинском. Качество медицинских услуг для каждого должны быть не хуже, чем в клинической больнице "Феофания" ", - сказала Ольга Богомолец.

По ее убеждению, чтобы выполнить эти условия, расходы из бюджета на каждого Украинская должны быть увеличены как минимум вдвое.

Сейчас сказала Ольга Богомолец, эти расходы составляют лишь 3,5% от ВВП - при необходимости 7%. Реформа медицины без увеличения финансирования является профанацией и экономией на жизни наших людей. Для проведения настоящей реформы правительство увеличить финансирование и перейти к общеобязательного государственного медицинского страхования.

"Комитет по вопросам здравоохранения неоднократно обращался в Минздрав и в правительство с просьбой предусмотреть расходы на здравоохранение в бюджете на 2018 год на уровне не менее 5% ВВП - при необходимости в 7%. Но Минздрав сознательно согласилось на 3,5% ", - напомнила политик.

Не менее важным аспектом медицинской реформы является соблюдение норм, которые согласованы и прописаны лидерами парламентских фракций в соглашении "Европейская Украина".

"Это единственный политический документ, согласованный всеми лидерами большинства, а также некоторых оппозиционных фракций. Поэтому на соглашении "Европейской Украины" должны базироваться все изменения - к лучшему. Потому Майдан боролся за европейский выбор Украины - и именно по этому направлению, неуклонно и неустанно, мы двигаться все вместе. Потому что Украина является парламентско-президентской республикой - и движущая сила Верховной Рады во всех вопросах должна быть ключевой ", - подчеркнула Ольга Богомолец.

Она напомнила, что в соглашении парламентских коалиций "Европейский выбор" зафиксирован ряд норм, которые призваны поднять отечественную медицину до уровня лучших мировых образцов.

"Пунктом 2.8 предусматривается поэтапное введение общеобязательного государственного социального медицинского страхования. Вместе с увеличением расходов из госбюджета на здравоохранение, этот инструмент позволит каждому украинском получать полный пакет качественных медицинских услуг ", - заявила политик.

Этот законопроект авторства Ольги Богомолец (№4981-1 (2)) давно зарегистрированный в Верховной Раде. Однако из-за политических интриг и давление лоббистов, в том числе МОЗ, этот документ никак не сдвинется с мертвой точки.

Политик также напомнила, что является идеологом медицинской реформы и автором закона, которым изменен и оптимизирован модель финансирования и внедрен принцип "деньги следуют за пациентом».

"Однако закон начал работать избирательно и с опозданием - через небрежную работу МЗ", - подчеркнула председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

Кроме того, в парламенте зарегистрированы еще несколько законопроектов авторства председателя комитета по вопросам здравоохранения, направленных на существенные улучшения медицинского обслуживания украинский.

"Эти законопроекты, в случае их принятия, станут сигналом нашим гражданам, профессиональной медицинской общественности и всему миру, что в Украине началась настоящая, а не фиктивная медицинская реформа. Потому, напоминаю, единственным критерием медицинской реформы является увеличение продолжительности жизни каждого гражданина Украины ", - резюмировала Ольга Богомолец, добавив, что реформа полиции и армии начато только после увеличения их финансирования из бюджета.