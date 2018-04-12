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Здоров'я українців вимагає збільшення фінансування з Держбюджету – Ольга Богомолець

Здоров'я українців вимагає збільшення фінансування з Держбюджету – Ольга Богомолець

Київ • УНН

 • 4135 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Справжня держава має дбати про здоров’я своїх громадян, адже без цього просто не буде кому ані захистити державу, ані сплатити податки на її утримання. Медична реформа має бути інструментом держави в збереженні здоров’я і життя людей, а для цього критично необхідно збільшити фінансування охорони здоров’я для кожного українця. Кожен громадянин нашої держави має отримувати медичне обслуговування не гірше, ніж у клінічній лікарні “Феофанія”. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, публічно звертаючись до в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, передає УНН.

Таку реформу реально провести, якщо взяти за її основу нашу Конституцію і угоду про коаліцію парламентських фракцій “Європейська Україна”, а не нехтувати нашим головним законом і напрацюваннями Верховної Ради, заявила О.Богомолець.

“Моя мета є простою і зрозумілою кожному українцю — продовження терміну життя наших громадян щонайменше до 80 років та надання кожному доступних, якісних, по-справжньому європейських медичних послуг. Орієнтир — дуже чіткий та зрозумілий кожному українцю. Якість медичних послуг для кожного має бути не гіршою, аніж у клінічній лікарні „Феофанія“”, — сказала Ольга Богомолець.

На її переконання, щоб виконати ці умови, видатки з бюджету на кожного українця мають бути збільшені як мінімум вдвічі.

Наразі, сказала Ольга Богомолець, ці видатки становлять лише 3,5% від ВВП — за потреби 7%. Реформа медицини без збільшення фінансування є профанацією та економією на житті наших людей. Для проведення справжньої реформи уряд має збільшити фінансування та перейти до загальнообов’язкового державного медичного страхування.

“Комітет з питань охорони здоров’я неодноразово звертався до МОЗ та до уряду з проханням передбачити видатки на охорону здоров’я в бюджеті на 2018 рік на рівні не менше 5% ВВП — за потреби у 7%. Але МОЗ свідомо погодилось на 3,5%”, — нагадала політик.

Не менш важливим аспектом медичної реформи є дотримання норм, які узгоджені та прописані лідерами парламентських фракцій в угоді “Європейська Україна”.

“Наразі це єдиний політичний документ, узгоджений всіма лідерами більшості, а також деяких опозиційних фракцій. Тому на угоді „Європейської України“ мають базуватись всі зміни — на краще. Бо Майдан боровся за європейський вибір України — і саме за цим напрямом, неухильно та невпинно, ми маємо рухатись всі разом. Бо Україна є парламентсько-президентською республікою — і рушійна сила Верховної Ради в усіх питаннях має бути ключовою”, — підкреслила Ольга Богомолець.

Вона нагадала, що в угоді парламентських коаліцій “Європейський вибір” зафіксовано низку норм, що покликані підняти вітчизняну медицину до рівня найкращих світових зразків.

“Пунктом 2.8 передбачається поетапне запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Разом зі збільшенням видатків з Держбюджету на охорону здоров’я, цей інструмент дозволить кожному українцю отримувати повний пакет якісних медичних послуг”, — заявила політик.

Цей законопроект авторства Ольги Богомолець (№4981-1(2)) давно зареєстрований у Верховній Раді. Проте через політичні інтриги та тиск лобістів, в тому числі МОЗ, цей документ ніяк не зрушить з мертвої точки.

Політик також нагадала, що є ідеологом медичної реформи та автором закону, яким змінено та оптимізовано модель фінансування і впроваджено принцип “гроші йдуть за пацієнтом”.

“Проте закон почав працювати вибірково і з запізненням — через недбалу роботу МОЗ”, — підкреслила голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я.

Крім того, в парламенті зареєстровані ще декілька законопроектів авторства голови комітету з питань охорони здоров’я, які спрямовані на суттєві поліпшення медичного обслуговування українців.

“Ці законопроекти, у разі їх прийняття, стануть сигналом нашим громадянам, професійній медичній спільноті та всьому світові, що в Україні розпочалась справжня, а не фіктивна медична реформа. Бо, нагадую, єдиним критерієм медичної реформи є збільшення тривалості життя кожного громадянина України”, — резюмувала Ольга Богомолець, додавши, що реформу поліції та армії розпочато лише після збільшення їхнього фінансування з бюджету.

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