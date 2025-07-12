13 липня у Чернівцях оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару

У Чернівцях 13 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок нічного удару російських загарбників. На місці удару продовжують працювати всі відповідні служби, повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, пише УНН.

13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовано. Постраждалим мешканцям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Забезпечимо продуктами харчування, водою, засобами гігієни, надаємо медичну і психологічну допомогу - зазначив Клічук.

За словами міського голови, працюють усі профільні служби міста. Створено спеціальну комісію для обстеження пошкоджень та оцінки збитків.

"Працюємо в оперативному режимі, щоб надати всю необхідну підтримку кожному постраждалому", - наголосив Клічук.

Доповнення

Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував інформацію про смерть ще двох важкопоранених, підтвердивши, що кількість загиблих внаслідок російської атаки в Чернівцях становить дві особи. Лікарі продовжують боротися за життя всіх важкопоранених.