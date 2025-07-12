13 июля в Черновцах объявлен Днем траура по погибшим в результате российского удара

В Черновцах 13 июля объявлен Днем траура по погибшим в результате ночного удара российских захватчиков. На месте удара продолжают работать все соответствующие службы, сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук, пишет УНН.

13 июля объявлен в Черновцах днем траура по погибшим. Все массовые мероприятия отменены. Пострадавшим жителям предложили временное отселение в общежитие. Обеспечим продуктами питания, водой, средствами гигиены, оказываем медицинскую и психологическую помощь - отметил Кличук.

По словам городского головы, работают все профильные службы города. Создана специальная комиссия для обследования повреждений и оценки ущерба.

"Работаем в оперативном режиме, чтобы оказать всю необходимую поддержку каждому пострадавшему", - подчеркнул Кличук.

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Российские войска нанесли удар по Черновцам и области, повредив административные здания, жилые дома и автомобили. В результате атаки погибли два человека, 14 получили ранения.

Начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк опроверг информацию о смерти еще двух тяжелораненых, подтвердив, что число погибших в результате российской атаки в Черновцах составляет два человека. Врачи продолжают бороться за жизнь всех тяжелораненых.