Удар росіян по Львову: кількість постраждалих зросла до дев’яти людей

У Львові кількість постраждалих внаслідок російського удару збільшилася до дев’яти. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

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"Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові зросла до девʼяти. Двох людей госпіталізували. Всі інші отримали допомогу на місцях", - повідомив Козицький.

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У Львові на вулиці Митрополита Андрея пошкоджено двоповерховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Зафіксовано часткове руйнування під'їзду, витік газу та води, без загиблих і травмованих.

У Львівській області внаслідок нічної атаки російських загарбників було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пожежника вдалося ліквідувати загоряння.