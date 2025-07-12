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Рятувальники показали наслідки нічної російської атаки на місто Львів

Київ • УНН

 • 2036 перегляди

У Львівській області внаслідок нічної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, пожежі ліквідовано. Рятувальники продовжують працювати на місцях.

Рятувальники показали наслідки нічної російської атаки на місто Львів

У Львівській області внаслідок нічної атаки російських загарбників було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пожежника вдалося ліквідувати загоряння, пише УНН з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Деталі

"Сьогодні внаслідок комбінованої нічної ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Виникли пожежі. Пошкоджені сусідні житлові будівлі. Станом на 07:00 рятувальники ліквідували всі загоряння", - повідомили в ДСНС.

Також повідомляється, що пожежно-рятувальні підрозділи продовжують працювати на місцях.

Доповнення

Внаслідок нічної атаки росіян у Чернівцях загинули чотири людини - 26-річна дівчина та 43-річний чоловік, а також жінка приблизно 45 років і чоловік приблизно 65 років.

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Львівська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернівці
Луцьк
Львів
Tesla
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