Спасатели показали последствия ночной российской атаки на город Львов

Во Львовской области в результате ночной атаки российских захватчиков была повреждена гражданская инфраструктура. Пожар удалось ликвидировать, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Детали

"Сегодня в результате комбинированной ночной вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура. Возникли пожары. Повреждены соседние жилые здания. По состоянию на 07:00 спасатели ликвидировали все возгорания", - сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на местах.

Дополнение

В результате ночной атаки россиян в Черновцах погибли четыре человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина, а также женщина примерно 45 лет и мужчина примерно 65 лет.

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прогремели взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.