Спасатели показали последствия ночной российской атаки на город Львов
Киев • УНН
Во Львовской области в результате ночной атаки повреждена гражданская инфраструктура, пожары ликвидированы. Спасатели продолжают работать на местах.
Во Львовской области в результате ночной атаки российских захватчиков была повреждена гражданская инфраструктура. Пожар удалось ликвидировать, пишет УНН со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Детали
"Сегодня в результате комбинированной ночной вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура. Возникли пожары. Повреждены соседние жилые здания. По состоянию на 07:00 спасатели ликвидировали все возгорания", - сообщили в ГСЧС.
Также сообщается, что пожарно-спасательные подразделения продолжают работать на местах.
Дополнение
В результате ночной атаки россиян в Черновцах погибли четыре человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина, а также женщина примерно 45 лет и мужчина примерно 65 лет.
В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прогремели взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.