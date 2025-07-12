Удар россиян по Львову: число пострадавших возросло до девяти человек

Во Львове количество пострадавших в результате российского удара увеличилось до девяти. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Детали

"Количество пострадавших в результате ночной атаки во Львове возросло до девяти. Двух человек госпитализировали. Все остальные получили помощь на местах", - сообщил Козицкий.

Дополнение

Во Львове на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом в результате вражеской атаки. Зафиксировано частичное разрушение подъезда, утечка газа и воды, без погибших и травмированных.

Во Львовской области в результате ночной атаки российских захватчиков была повреждена гражданская инфраструктура. Пожар удалось ликвидировать.