Сдавал позиции украинских военных и охотился за украинским "Нептуном": в Одессе разоблачили агента рф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Служба безопасности Украины во время контрдиверсионных мер в Одессе задержала агента рф. Вражеский приспешник собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города, а также искал местонахождение противокорабельного комплекса Нептун, информирует УНН.
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«По данным следствия, задержан местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы рф и предложил им свою помощь в войне против Украины. Установлено, что злоумышленник контактировал с агрессором из анонимных мессенджеров и соцсетей», - говорится в сообщении.
Детали
Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов «Нептун». Кроме того, вражеского приспешника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфики защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После «прилетов» по городской инфраструктуре российский агент «докладывал» своим кураторам о результатах вражеского обстрела.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи врагу закрытых сведений. Во время обыска по месту жительства задержанного, правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с поличным с оккупантами.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины: предоставление иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении взрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения Уголовный кодекс Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
Михаила Царева, брата бывшего нардепа-изменника Олега Царева, приговорили к пяти годам заключения за терроризм. Злоумышленник просит добавить его в список для обмена пленными.