Здавав позиції українськиї військових і полював за українським "Нептуном": в Одесі викрили агента рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Служба безпеки України під час контрдиверсійних заходів в Одесі затримала агента рф. Ворожий поплічник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста, а також шукав місця розташування протикорабельного комплексу "Нептун", інформує УНН.
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«За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби рф і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Встановлено, що зловмисник контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів «Нептун». Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України.
Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.
Після «прильотів» по міській інфраструктурі російський агент «доповідав» своїм кураторам про результати ворожого обстрілу.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
Михайла Царьова, брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова, засудили до п'яти років ув'язнення за тероризм. Зловмисник просить додати його у список на обмін полоненими.