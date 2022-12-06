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Готував вибухи на Дніпропетровщині: брату Царьова дали до п'яти років в'язниці

Готував вибухи на Дніпропетровщині: брату Царьова дали до п'яти років в'язниці

Київ • УНН

 • 725576 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Михайла Царьова, брата колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова, засудили до п'яти років ув'язнення за тероризм. Зловмисник просить додати його у список на обмін полоненими. Про це повідомила Служба безпеки України, передає УНН.

Цитата

"За матеріалами Служби безпеки до реального строку ув’язнення засуджено ворожого поплічника, який готував вибухи на Дніпропетровщині. Зловмисником є брат колишнього нардепа-зрадника та одного з організаторів кремлівського проекту "новоросія" Олега Царьова", – ідеться у повідомленні.

Деталі

СБУ затримала Михайла Царьова у травні цього року під час спецоперації у Дніпрі. Суд визнав його винним за ст. 258 ККУ (терористичний акт) і з урахуванням співпраці зі слідством призначив йому до п'яти років позбавлення волі. 

"За даними слідства, він виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в області. Для цього здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури", – повідомили в СБУ.

Як зазначили, окупанти обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у разі захоплення регіону.

Під час обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю, боєприпаси, тротилові шашки для здійснення терактів, банківські картки та паспорти громадянина рф.

Зараз засуджений просить додати його у списки обміну на українців, які перебувають у російському полоні.

Нагадаємо

26 березня колишньому народному депутату від Партії регіонів Олегу Царьову оголосили підозру в закликах до насильницьких змін державного кордону України. У травні Шевченківський районний суд Києва засудив його до 12 років в’язниці.

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