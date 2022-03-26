Царьову повідомлено про підозру у закликах до насильницьких змін меж України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила колишньому народному депутату від Партії регіонів Олегу Царьову про підозру, повідомляє УНН.
Генпрокурор зауважила, що не знає яку користь приніс Царьов за три скликання, які працював нардепом. Однак вона нагадала, що він вів пропаганду проти інтересів України.
Цитата
«Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями», - написала Венедиктова на своїй сторінці у Фейсбук.
Нагадаємо
Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з РФ. На що отримав відмову в категоричній формі.