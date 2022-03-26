Цареву сообщено о подозрении в призывах к насильственным изменениям границ Украины

Генпрокурор отметила, что не знает какую пользу принес Царев за три созыва, которые работал нардепом. Однако она напомнила, что он вел пропаганду против интересов Украины.

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"Царев А. А., отныне вы подозреваемое лицо в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 Ст. 110 и ч. 1 Ст. 111-1 УК - призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и ее вооруженными формированиями", - написала Венедиктова на своей странице в Фейсбук.

Напомним

Недавно Царев обратился к Александра Вилкулу и предложил ему сдать украинский Кривой Рог агрессору с РФ. На что получил отказ в категорической форме.