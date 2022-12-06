Готовил взрывы в Днепропетровской области: брату Царева дали до пяти лет тюрьмы

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"По материалам Службы безопасности к реальному сроку тюремного заключения осужден вражеский приспешник, который готовил взрывы в Днепропетровской области. Злоумышленником является брат бывшего нардепа-предателя и одного из организаторов кремлевского проекта "новороссия" Олега Царева", – говорится в сообщении.

Детали

СБУ задержала Михаила Царева в мае этого года во время спецоперации в Днепре. Суд признал его виновным по ст. 258 УКУ (террористический акт) и с учетом сотрудничества со следствием назначил ему до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры", – сообщили в СБУ.

Как отметили, оккупанты обещали ему "кресло" главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие, боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина рф.

Сейчас осужденный просит добавить его в списки обмена на украинцев, которые находятся в российском плену.

Напомним

26 марта бывшему народному депутату от Партии регионов Олегу Цареву объявили подозрение в призывах к насильственным изменениям государственной границы Украины. В мае Шевченковский районный суд Киева приговорил его к 12 годам тюрьмы.