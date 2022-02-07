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Сбывали в криминальные круги: в Виннице задержали банду торговцев оружием

Сбывали в криминальные круги: в Виннице задержали банду торговцев оружием

Киев • УНН

 • 60198 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Виннице задержали участников межрегиональной группировки торговцев оружием. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.

Цитата:

“Управление уголовного розыска, следователи Главного управления Национальной полиции в Винницкой области совместно с работниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры области ликвидировали деятельность группировки, которая организовала нелегальный сбыт боевых автоматов, пистолетов и боеприпасов на территории Украины. В группировку входили жители нескольких регионов, среди которых были лица из числа криминалитета”, — говорится в сообщении.

Детали

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, досудебным расследованием установлено, что фигуранты в течение 2021-2022 годов организовали незаконный сбыт оружия и боеприпасов для представителей криминальных кругов.

В течение полгода оперативники задокументировали одиннадцать фактов преступной деятельности. В частности, дельцы реализовали два автомата АКМС и АКС-74 с четырьмя магазинами, восемь пистолетов разных марок — “ТТ”, “Наган”, “Браунинг” и “ПМ”, три гранаты, 300 штук патронов.

Во время проведения санкционированных обысков на территории Винницкой и ряда других областей правоохранители изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, патроны к нему, 173 тысячи гривен и 11 000 долларов США, полученные от продажи оружия, средства связи, автомобиль, другие доказательства преступной деятельности.

Лидера группировки и одного из его сообщников во время очередной реализации боевого оружия при силовой поддержке спецподразделений КОРД и Альфа полицейские задержали на территории Винницкой и Черкасской областей.

Им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные и розыскные действия для привлечения к ответственности других соучастников преступной деятельности. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Суд взял под стражу обоих задержанных на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в сумме 198 тысяч гривен.

Напомним

Военнослужащего одной из частей, расположенных в Одесской области, задержали за кражу и сбыт боеприпасов.

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