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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 49423 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Військовослужбовець на Одещині збував боєприпаси

Військовослужбовець на Одещині збував боєприпаси

Київ • УНН

 • 12940 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Військовослужбовця однієї з частин, розташованих в Одеській області, затримали за крадіжку і збут боєприпасів. Про це повідомляє спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний протягом листопада 2021 - січня 2022 року неодноразово реалізовував цивільній особі зброю та боєприпаси.

Зокрема, правоохоронці задокументували факт збуту ним 3-х багнетів-ножів та 440 набоїв калібру 7,62х54 мм, 450 набоїв калібру 5,45х39, 80 набоїв калібру 9 мм.

Під час обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено ще 5 багнетів-ножів.

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