Військовослужбовець на Одещині збував боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Військовослужбовця однієї з частин, розташованих в Одеській області, затримали за крадіжку і збут боєприпасів. Про це повідомляє спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, передає УНН.
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За даними слідства, підозрюваний протягом листопада 2021 - січня 2022 року неодноразово реалізовував цивільній особі зброю та боєприпаси.
Зокрема, правоохоронці задокументували факт збуту ним 3-х багнетів-ножів та 440 набоїв калібру 7,62х54 мм, 450 набоїв калібру 5,45х39, 80 набоїв калібру 9 мм.
Під час обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено ще 5 багнетів-ножів.