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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Збували у кримінальні кола: у Вінниці затримали банду торговців зброєю

Збували у кримінальні кола: у Вінниці затримали банду торговців зброєю

Київ • УНН

 • 60199 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Вінниці затримали учасників міжрегіонального угруповання торговців зброєю. Про це повідомили у МВС, пише УНН.

Цитата:

“Управління карного розшуку, слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ за процесуального керівництва прокуратури області ліквідували діяльність банди, яка організувала нелегальний збут бойових автоматів, пістолетів та боєприпасів на території України. До угруповання входили жителі кількох регіонів, серед яких були особи з-поміж криміналітету”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти впродовж 2021-2022 років організували незаконний збут зброї та боєприпасів для представників кримінальних кіл.

Впродовж пів року оперативники задокументували одинадцять фактів злочинної діяльності. Зокрема, ділки реалізували два автомати АКМС та АКС-74 з чотирма магазинами, вісім пістолетів різних марок — “ТТ”, “Наган”, “Браунінг” та “ПМ”, три гранати, 300 штук набоїв.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території Вінницької та низки інших областей правоохоронці вилучили чотири одиниці вогнепальної зброї, набої до неї, 173 тисяч гривень та 11 000 доларів США, отримані від продажу зброї, засоби зв’язку, автомобіль, інші докази злочинної діяльності.

Лідера угруповання та одного з його спільників під час чергової реалізації бойової зброї за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та Альфа поліцейські затримали на території Вінницької та Черкаської областей.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі та розшукові дії для притягнення до відповідальності інших співучасників злочинної діяльності.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Суд взяв під варту обох затриманих на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в сумі 198 тисяч гривень.

Нагадаємо

Військовослужбовця однієї з частин, розташованих в Одеській області, затримали за крадіжку і збут боєприпасів.

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