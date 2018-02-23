Вооруженные силы до конца года получат танки "Оплот" - Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. К концу 2018 года Вооруженные силы Украины получат танки "Оплот". Об этом во время интервью изданию "Радио Свобода" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН.
"Относительно танков "Оплот", то танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года - начале 2018 года получение таких танков, но, исходя из определенных техническим причинам, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018", - резюмировал Муженко.
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Напомним, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin скоро будут в Украине.