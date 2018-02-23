Вооруженные силы до конца года получат танки "Оплот" - Муженко

"Относительно танков "Оплот", то танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года - начале 2018 года получение таких танков, но, исходя из определенных техническим причинам, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018", - резюмировал Муженко.

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Напомним, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin скоро будут в Украине.