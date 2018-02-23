Збройні сили до кінця року отримають танки "Оплот" - Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. До кінця 2018 року Збройні сили України отримають танки “Оплот”. Про це під час інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає УНН.
“Щодо танків „Оплот“, то танки „Оплот“ прийняті на озброєння. Ми очікували в кінці минулого року — на початку 2018 року отримання таких танків, але, виходячи з певних технічних причин, тобто можливостей нашої оборонної промисловості, ми передбачаємо, що такі танки отримаємо до кінця 2018 року”, — резюмував Муженко.
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Нагадаємо, американські протитанкові ракетні комплекси Javelin скоро будуть в Україні.