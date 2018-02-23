Збройні сили до кінця року отримають танки "Оплот" - Муженко

“Щодо танків „Оплот“, то танки „Оплот“ прийняті на озброєння. Ми очікували в кінці минулого року — на початку 2018 року отримання таких танків, але, виходячи з певних технічних причин, тобто можливостей нашої оборонної промисловості, ми передбачаємо, що такі танки отримаємо до кінця 2018 року”, — резюмував Муженко.

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Нагадаємо, американські протитанкові ракетні комплекси Javelin скоро будуть в Україні.