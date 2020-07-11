Вооруженное ограбление автомобиля Укрпочты: 4 подозреваемым сегодня будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в подрыве автомобиля Укрпочты и похищении 2,5 миллиона гривен в Полтавской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
“Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователей, согласованные с процессуальным прокурором, об избрании всем 4 подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей”, — добавляется в сообщении.
На совещании согласовали совместные действия следователей полиции и прокуроров для дальнейшего сбора и закрепления доказательств по делу. Работа продолжается.
Напомним, правоохранители задержали уже 4 граждан, подозреваемых в подрыве автомобиля Укрпочты и похищении 2,5 миллиона гривен в Полтавской области.
Как ранее сообщалось в УНН, в Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен и завладели пистолетом охранника.