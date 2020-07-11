Збройне пограбування автомобіля Укрпошти: 4 підозрюваним сьогодні обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Сьогодні суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним у підриві автомобіля Укрпошти й викраденні 2,5 мільйони гривень на Полтавщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.
“Сьогодні суд розглядатиме клопотання слідчих, погоджені з процесуальним прокурором, про обрання усім 4 підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою”, — додається у повідомленні.
На нараді узгодили спільні дії слідчих поліції та прокурорів для подальшого збирання та закріплення доказів у справі. Робота продовжується.
Нагадаємо, правоохоронці затримали вже 4 громадян, які підозрюються в підриві автомобіля Укрпошти й викраденні 2,5 мільйони гривень на Полтавщині.
Як раніше повідомлялося в УНН, на Полтавщині невідомі підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 мільйони гривень та заволоділи пістолетом охоронця.