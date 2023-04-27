Оружия достаточно не бывает: эксперт о предоставленной партнерами технике для украинской армии

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Эксперт вспомнил интервью Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного изданию The Economist, где он называл количество техники, необходимой для контрнаступления. Эксперт сравнивает запросы Главнокомандующего с тем, что предоставили стратегические партнеры.

В частности, Залужный отмечал, что Украине необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, в тот момент, как государство получило более 1,5 тысяч бронемашин, а также 230 танков.

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“Это количество переданной партнерами бронетехники дает основания Генеральному Секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу говорить о том, что Контактная группа выполнила свои обязательства перед украинской стороной на 98%. Также Контактная группа передала огромное количество боеприпасов. По оценкам западных партнеров, удалось фактически создать с нуля – а это обучить и оснастить 9 новых украинских бронетанковых бригад, которые прошли обучение и получили снаряжение”, – объясняет эксперт.

Если говорить об общей сумме помощи в сфере безопасности, то приблизительная сумма составляет 55 млрд долларов. Снегирев приводит пример, что годовой украинский оборонный бюджет немного 4 млрд долларов. Это означает, что стратегические партнеры Украины передали значительную сумму военной помощи.

“Общий характер помощи – это макроэкономическая и другие виды помощи – составляет примерно 150 млрд долларов. То есть, совместными усилиями наших коллективных партнеров, созданы все предпосылки не только для успешного характера противодействия российской агрессии, но и для перехода в контрнаступление”, – добавляет он.

В то же время Снегирев отметил, что во время войны оружия никогда не бывает достаточно. Для успешного контрнаступления и одержания победы, украинской армии необходимо иметь резерв техники и боеприпасов, поскольку количество оружия у врага значительно больше.

“Сейчас коэффициент огневого поражения, к сожалению, в пользу оккупантов. Если украинская сторона выпускает за сутки 6-7 тысяч снарядов, то россияне могут себе позволить от 15 до 20 тысяч. Поэтому поставки снарядов, как советского – 152 мм, так и соответственно, натовского калибра – 155 мм являются одной из основных проблем. Если мы говорим об успешном характере контрнаступления, то ВСУ необходим запас снарядов для подавления российской системы обороны. Нам необходимо увеличение количества реактивной артиллерии – те же самые HIMARS, MLRS и другие. Ну и соответственно, бронетехника – ее мало не бывает. 230 танков – это не то количество, которое бы позволило говорить о паритете. По оценкам западных экспертов, у российской стороны в консервации находится до 10 тысяч единиц бронетехники. Другой вопрос, что боеспособны из них лишь до 20%, но все равно – это достаточное количество. Поэтому, 200 танков – это только начало”, – подытожил он.

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