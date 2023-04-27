Оружия достаточно не бывает: эксперт о предоставленной партнерами технике для украинской армии

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Контактная группа по вопросам обороны Украины выполнила свои обещания по обеспечению ВСУ оружием на 98%. Однако для успешного контрнаступления и одержания победы над российской агрессией, у украинской армии должен быть резерв из бронетехники, снарядов и реактивной артиллерии. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Детали

Эксперт вспомнил интервью Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного изданию The Economist, где он называл количество техники, необходимой для контрнаступления. Эксперт сравнивает запросы Главнокомандующего с тем, что предоставили стратегические партнеры.

В частности, Залужный отмечал, что Украине необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, в тот момент, как государство получило более 1,5 тысяч бронемашин, а также 230 танков.

Цитата

“Это количество переданной партнерами бронетехники дает основания Генеральному Секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу говорить о том, что Контактная группа выполнила свои обязательства перед украинской стороной на 98%. Также Контактная группа передала огромное количество боеприпасов. По оценкам западных партнеров, удалось фактически создать с нуля – а это обучить и оснастить 9 новых украинских бронетанковых бригад, которые прошли обучение и получили снаряжение”, – объясняет эксперт.

Если говорить об общей сумме помощи в сфере безопасности, то приблизительная сумма составляет 55 млрд долларов. Снегирев приводит пример, что годовой украинский оборонный бюджет немного 4 млрд долларов. Это означает, что стратегические партнеры Украины передали значительную сумму военной помощи.

“Общий характер помощи – это макроэкономическая и другие виды помощи – составляет примерно 150 млрд долларов. То есть, совместными усилиями наших коллективных партнеров, созданы все предпосылки не только для успешного характера противодействия российской агрессии, но и для перехода в контрнаступление”, – добавляет он.

В то же время Снегирев отметил, что во время войны оружия никогда не бывает достаточно. Для успешного контрнаступления и одержания победы, украинской армии необходимо иметь резерв техники и боеприпасов, поскольку количество оружия у врага значительно больше.

“Сейчас коэффициент огневого поражения, к сожалению, в пользу оккупантов. Если украинская сторона выпускает за сутки 6-7 тысяч снарядов, то россияне могут себе позволить от 15 до 20 тысяч. Поэтому поставки снарядов, как советского – 152 мм, так и соответственно, натовского калибра – 155 мм являются одной из основных проблем. Если мы говорим об успешном характере контрнаступления, то ВСУ необходим запас снарядов для подавления российской системы обороны. Нам необходимо увеличение количества реактивной артиллерии – те же самые HIMARS, MLRS и другие. Ну и соответственно, бронетехника – ее мало не бывает. 230 танков – это не то количество, которое бы позволило говорить о паритете. По оценкам западных экспертов, у российской стороны в консервации находится до 10 тысяч единиц бронетехники. Другой вопрос, что боеспособны из них лишь до 20%, но все равно – это достаточное количество. Поэтому, 200 танков – это только начало”, – подытожил он.

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