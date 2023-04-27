Зброї достатньо не буває: експерт про надану партнерами техніку для української армії

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Експерт згадав інтерв’ю Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного виданню The Economist, де він називав кількість техніки, необхідної для контрнаступу. Експерт порівнює запити Головнокомандувача із тим, що надали стратегічні партнери.

Зокрема, Залужний наголошував, що Україні необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, у той момент, як держава отримала понад 1,5 тисяч бронемашин, а також 230 танків.

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“Оця кількість переданої партнерами бронетехніки дає підстави Генеральному Секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу говорити про те, що Контактна група виконала свої зобов’язання перед українською стороною на 98%. Також Контактна група передала величезну кількість боєприпасів. За оцінками західних партнерів, вдалося фактично створити з нуля – а це навчити та оснащити 9 нових українських бронетанкових бригад, які пройшли навчання та отримали спорядження”, – пояснює експерт.

Якщо говорити про загальну суму безпекової допомоги, то приблизна сума складає 55 млрд доларів. Снєгірьов наводить приклад, що річний український оборонний бюджет трохи 4 млрд доларів. Це означає, що стратегічні партнери України передали значну суму військової допомоги.

“Загальний характер допомоги – це макроекономічна та інша види допомоги – складає приблизно 150 млрд доларів. Тобто, спільними зусиллями наших колективних партнерів, створені всі передумови не тільки для успішного характеру протидії російській агресії, але і для переходу у контрнаступ”, – додає він.

Водночас Снєгірьов зауважив, що під час війни зброї ніколи не буває достатньо. Для успішного контрнаступу та здобуття перемоги, українській армії необхідно мати резерв техніки та боєприпасів, оскільки кількість зброї у ворога значно більша.

“Наразі коефіцієнт вогневого ураження, на жаль, на користь окупантів. Якщо українська сторона випускає за добу 6-7 тисяч снарядів, то росіяни можуть собі дозволити від 15 до 20 тисяч. Тому постачання снарядів, як радянського – 152 мм, так і відповідно, натівського калібру – 155 мм є одною з основних проблем. Якщо ми говоримо про успішний характер контрнаступу, то ЗСУ необхідний запас снарядів для придушення російської системи оборони. Нам необхідно збільшення кількості реактивної артилерії – ті ж самі HIMARS, MLRS та інші. Ну і відповідно, бронетехніка – її мало не буває. 230 танків – це не та кількість, яка б дозволила би говорити про парітет. За оцінками західних експертів, у російської сторони у консервації знаходиться до 10 тисяч одиниць бронетехніки. Інше питання, що боєздатні з них лише до 20%, але все одно – це достатня кількість. Тому, 200 танків – це тільки початок”, – підсумував він.

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