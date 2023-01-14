Убытки, нанесенные украинской инфраструктуре превышают 127 млрд. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Убытки, нанесенные украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышают 127 миллиардов долларов. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время заседания Совбеза ООН, передает УНН.
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“Восстановление Украины станет одним из крупнейших проектов по инвестициям. Теперь Украина стала одной из крупнейших строительных площадок Европы, что предоставляет целый спектр возможностей для международных партнеров, чтобы внедрить лучшие практики в сфере инженерного дела, строительства и передачи технологий”, — заявила Джапарова.
По словам представительницы Украины, согласно последним оценкам общая оценка ущерба критической инфраструктуре более 127 миллиардов долларов.
Напомним
Полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение российских банков от глобальных финансовых систем — это цена, которую должна заплатить страна-агрессор. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на этом же заседании ООН.