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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Убытки, нанесенные украинской инфраструктуре превышают 127 млрд. долларов

Киев • УНН

 • 400053 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Убытки, нанесенные украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышают 127 миллиардов долларов. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время заседания Совбеза ООН, передает УНН.

Убытки, нанесенные украинской инфраструктуре превышают 127 млрд. долларов

Цитата

“Восстановление Украины станет одним из крупнейших проектов по инвестициям. Теперь Украина стала одной из крупнейших строительных площадок Европы, что предоставляет целый спектр возможностей для международных партнеров, чтобы внедрить лучшие практики в сфере инженерного дела, строительства и передачи технологий”, — заявила Джапарова.

По словам представительницы Украины, согласно последним оценкам общая оценка ущерба критической инфраструктуре более 127 миллиардов долларов.

Напомним

Полное эмбарго на нефть и газ, отсоединение российских банков от глобальных финансовых систем — это цена, которую должна заплатить страна-агрессор. С таким заявлением выступила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова на этом же заседании ООН.

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