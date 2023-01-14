Збитки, завдані українській інфраструктурі перевищують 127 млрд доларів

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“Відновлення України стане одним із найбільших проєктів з інвестицій. Тепер Україна стала одним із найбільших будівельних майданчиків Європи, що надає цілий спектр можливостей для міжнародних партнерів, щоб запровадити найкращі практики у сфері інженерної справи, будівництва і передачі технологій”, — заявила Джапарова.

За словами представниці України, відповідно до останніх оцінок загальна оцінка шкоди критичній інфраструктурі понад 127 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Повне ембарго на нафту і газ, від’єднання російських банків від глобальних фінансових систем — це ціна, яку має заплатити країна-агресор. З такою заявою виступила заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова на цьому ж засіданні ООН.