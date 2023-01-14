Збитки, завдані українській інфраструктурі перевищують 127 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Збитки, завдані українській цивільній та критичній інфраструктурі, перевищують 127 мільярда доларів. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час засідання Радбезу ООН, передає УНН.
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“Відновлення України стане одним із найбільших проєктів з інвестицій. Тепер Україна стала одним із найбільших будівельних майданчиків Європи, що надає цілий спектр можливостей для міжнародних партнерів, щоб запровадити найкращі практики у сфері інженерної справи, будівництва і передачі технологій”, — заявила Джапарова.
За словами представниці України, відповідно до останніх оцінок загальна оцінка шкоди критичній інфраструктурі понад 127 мільярдів доларів.
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Повне ембарго на нафту і газ, від’єднання російських банків від глобальних фінансових систем — це ціна, яку має заплатити країна-агресор. З такою заявою виступила заступниця очільника МЗС України Еміне Джапарова на цьому ж засіданні ООН.