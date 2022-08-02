Убытки от стихийных бедствий в первой половине 2022 года достигли 72 млрд долларов: Swiss Re

Детали

Хотя эта цифра ниже отметки в 91 миллиард долларов за первые шесть месяцев 2021 года, она близка к среднему 10-летнему показателю в 74 миллиарда долларов.

Swiss Re заявила, что ущерб также был вызван зимними штормами в Европе, а также сильными грозами на континенте и в Соединенных Штатах.

По словам страховщика, так называемые вторичные стихийные бедствия, такие как наводнения и ураганы, в отличие от больших бедствий, таких как землетрясения, встречаются чаще.

Swiss Re сообщила, что наводнения в Индии, Китае и Бангладеш подтверждают растущий потенциальный ущерб от наводнений в городских районах.

По оценкам Swiss Re, февральские штормы в Европе стоили страховщикам 3,5 миллиарда долларов.

Наводнения в Австралии в феврале и марте установили новый рекорд застрахованного ущерба от наводнений в стране, приблизившись к 3,5 миллиардам долларов, что является одним из самых дорогих стихийных бедствий, когда-либо происходивших в стране.

Строгие погодные условия и град во Франции в первые шесть месяцев этого года на сегодняшний день привели к рыночным убыткам примерно в четыре миллиарда евро (4,1 миллиарда долларов).

Швейцарская группа также упомянула о летней жаре в Европе, которая привела к пожарам и убыткам, связанным с засухой, но на данном этапе не дала оценок.

По словам Swiss Re, потепление климата, вероятно, усугубит засухи и, следовательно, вероятность лесных пожаров, наносящих большой ущерб, возрастет.

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