Збитки від стихійних лих у першій половині 2022 року досягли 72 млрд доларів: Swiss Re
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Загальна економічна шкода, спричинена стихійними лихами, у першій половині 2022 року склала приблизно 72 мільярди доларів, спричинених ураганами та повенями, за оцінкою швейцарського страхувального гіганта Swiss Re, передає УНН.
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Хоча ця цифра нижча за оцінку в 91 мільярд доларів за перші шість місяців 2021 року, вона близька до середнього 10-річного показника в 74 мільярди доларів.
Swiss Re заявила, що збитки також були викликані зимовими штормами в Європі, а також сильними грозами на континенті і в Сполучених Штатах.
За словами страховика, так звані вторинні стихійні лиха, такі як повені та урагани, на відміну від великих лих, таких як землетруси, трапляються частіше.
Swiss Re повідомила, що повені в Індії, Китаї та Бангладеш підтверджують зростаючий потенційний збиток від повеней у міських районах.
За оцінками Swiss Re, лютневі шторми в Європі коштували страховикам 3,5 мільярда доларів.
Повені в Австралії в лютому і березні встановили новий рекорд застрахованих збитків від повеней у країні, наблизившись до 3,5 мільярдів доларів, що є одним із найдорожчих стихійних лих, що коли-небудь відбувалися в країні.
Суворі погодні умови та град у Франції у перші шість місяців цього року на сьогоднішній день призвели до ринкових збитків приблизно у чотири мільярди євро (4,1 мільярда доларів).
Швейцарська група також згадала про літню спеку в Європі, яка призвела до пожеж та збитків, пов'язаних із посухою, але на даному етапі не надала оцінок.
За словами Swiss Re, потепління клімату, ймовірно, посилить посухи і, отже, ймовірність лісових пожеж, які завдають більших збитків, зросте.
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