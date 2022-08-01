Двоє людей загинули внаслідок найбільшої лісової пожежі в Каліфорнії цього року

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За даними CalFire, пожежа McKinney, найбільша в штаті цього року, знищила 22 500 га у національному лісі Кламат недалеко від кордону з Орегоном.

У понеділок пожежу не вдалось локалізувати. Спека та поривчастий вітер перешкоджали зусиллям понад 850 пожежників, задіяних для боротьби з вогнем.

Каліфорнія та інші частини західної частини Сполучених Штатів останніми роками були спустошені величезними лісовими пожежами, спричиненими багаторічною посухою та потеплінням клімату.

Офіс шерифа округу Сіскія повідомив, що в неділю пожежники виявили двох людей мертвими в машині, що згоріла, на під'їзній доріжці до будинку в селищі Кламат-Рівер. Виступаючи на ABC News, шериф Джеремайя ЛаРю сказав, що пожежники підозрюють, що пара потрапила в вогонь, що швидко поширювався, коли вони намагалися втекти.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в окрузі Сіскія, і понад 2000 жителів сільської місцевості отримали наказ про евакуацію.

Хвиля тепла з температурою понад 38 градусів за Цельсієм, суха місцевість та грози з сильним вітром ускладнюють роботу пожежників, які борються з вогнем.

«Очікується, що пожежа поширюватиметься у всіх напрямках, — йдеться у заяві Національної лісової служби Кламату. - Попередження про грози та блискавки. Біля грозових вогнищ можливі рвучкі потоки вітру зі швидкістю від 50 до 80 км на годину».

За даними офісу шерифа округу Сіскія, вогонь знищив понад 100 будівель, включаючи будинки, продуктовий магазин і громадський центр.

Пожежа McKinney є найбільшою лісовою пожежею в Каліфорнії цього року, хоча вона залишається набагато меншою, ніж минулорічна пожежа Діксі, в результаті якої згоріло майже один мільйон акрів землі.

Додамо

Інші частини світу також зіткнулися з інтенсивними лісовими пожежами цього року.

У Португалії на вихідних спалахнула пожежа в районі Мафра на північ від Лісабона, тоді як у Франції щонайменше чотири пожежники зазнали серйозних поранень, а автомагістралі були закриті.

Також минулими вихідними сотні пожежників боролися з вогнем на сході Німеччини, четверо людей постраждали.