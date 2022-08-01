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Два человека погибли в результате крупнейшего лесного пожара в Калифорнии в этом году

Два человека погибли в результате крупнейшего лесного пожара в Калифорнии в этом году

Киев • УНН

 • 216470 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В понедельник сотни пожарных боролись с быстро распространяющимся в северной Калифорнии лесным пожаром, в результате которого два человека погибли, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Об этом УНН пишет со ссылкой на Los Angeles Times.

Детали

По данным CalFire, пожар McKinney, самый большой в штате в этом году, уничтожил 22 500 га в национальном лесу Кламат недалеко от границы с Орегоном.

В понедельник пожар не удалось локализовать. Жара и порывистый ветер препятствовали усилиям более 850 пожарных, задействованных для борьбы с огнем.

Калифорния и другие части западной части Соединенных Штатов в последние годы были опустошены огромными лесными пожарами, вызванными многолетней засухой и потеплением климата.

Офис шерифа округа Сиския сообщил, что в воскресенье пожарные обнаружили двух человек мертвыми в сгоревшей машине на подъездной дорожке к дому в поселке Кламат-Ривер. Выступая на ABC News, шериф Джеремайя ЛаРю сказал, что пожарные подозревают, что пара попала в быстро распространявшийся огонь, когда они пытались уехать.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сиския, и более 2000 жителей сельской местности получили приказ об эвакуации.

Волна тепла с температурой более 38 градусов по Цельсию, сухая местность и грозы с сильным ветром усложняют работу борющихся с огнем пожарных.

«Ожидается, что пожар будет распространяться по всем направлениям, — говорится в заявлении Национальной лесной службы Кламата. - Предупреждение о грозах и молниях. У грозовых очагов возможны порывистые потоки ветра со скоростью от 50 до 80 км в час».

По данным офиса шерифа округа Сиския, огонь уничтожил более 100 зданий, включая дома, продуктовый магазин и общественный центр.

Пожар McKinney является самым большим лесным пожаром в Калифорнии в этом году, хотя он остается гораздо меньше, чем прошлогодний пожар Дикси, в результате которого сгорело почти один миллион акров земли.

Добавим

Другие части света также столкнулись с интенсивными лесными пожарами в этом году.

В Португалии на выходных вспыхнул пожар в районе Мафра к северу от Лиссабона, тогда как во Франции по меньшей мере четыре пожарных получили серьезные ранения, а автомагистрали были закрыты.

Также в минувшие выходные сотни пожарных боролись с огнем на востоке Германии, четыре человека пострадали.

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