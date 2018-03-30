"Нафтогаз": убытки Украины от "Северного потока-2" могут достичь 3 млрд долларов

"Речь идет о (потери Украины из-за запуска "Северного потока 2" - ред.) даже больших деньгах, а это примерно 3 млрд долларов и соответственно 3% ВВП... Речь идет о том, что Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит (газа в Евросоюз - ред.)", - рассказал Ю.Витренко.

Он добавил, что на сегодняшний день, Украина работает над тем, чтобы сохранить транзит газа. Кроме того, по его словам, ожидается решение ЕС, которое может повлиять на строительство "Северного потока 2".

"Для этого мы должны работать с нашими международными партнерами в Европе и есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое возможно повлияет на то, что "Северный поток 2" не будет построен. С другой стороны есть домашняя работа, то есть мы должны в Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого "Северного потока 2", - резюмировал Ю.Витренко.

Как сообщал УНН, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало во вторник разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.