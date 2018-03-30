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"Нафтогаз": збитки України від "Північного потоку-2" можуть сягнути 3 млрд доларів

"Нафтогаз": збитки України від "Північного потоку-2" можуть сягнути 3 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Економічні втрати України від запуску російської ГТС “Північний потік 2” можуть скласти приблизно 3 млрд доларів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Мова іде про (втрати України через запуск "Північного потоку 2" — ред.) навіть більші гроші, а це приблизно 3 млрд доларів і відповідно 3% ВВП... Мова іде про те, що Україна має зараз наполегливо відстоювати свої інтереси, перш за все економічні інтереси. Також мова іде про те, що якщо не буде транзиту, то підвищуються військові ризики для України, тому для нас важливо зберегти транзит (газу в Євросоюз — ред.)”, — розповів Ю.Вітренко.

Він додав, що на сьогоднішній день, Україна працює над тим, щоб зберегти транзит газу. Крім того, за його словами, очікується рішення ЄС, яке може вплинути на будівництво “Північного потоку 2”.

“Для цього ми маємо працювати з нашими міжнародними партнерами в Європі і є певні успіхи, зараз очікуємо остаточне рішення Ради Європи, яке можливо вплине на те, що “Північний потік 2” не буде побудований. З іншого боку є домашня робота, тобто ми маємо в Україні зробити певні кроки для того, щоб зменшити ризик побудови цього “Північного потоку 2”, — резюмував Ю.Вітренко.

Як повідомляв УНН, Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини видало у вівторок дозвіл про будівництво і експлуатацію трубопроводу “Північний потік-2” у виключній економічній зоні ФРН в Балтійському морі.

Українські Національні Новини

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