Убытки Uber в I квартале этого года превысили 1 млрд долларов

Согласно опубликованным данным, за первые три месяца компания, которая в начала мая провела процедуру первичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, потеряла 1,01 млрд долларов. При этом ее выручка составила 3,1 млрд долларов. Аналитики компании предрекали, что убытки Uber будут колебаться между 1 и 1,1 млрд долларов.

Reuters отмечает, что отчетность по итогам первого квартала может вселить уверенность в инвесторов, так как Uber в результате IPO добился намеченных финансовых целей. На данный момент акции компании торгуются приблизительно на 10% ниже изначальной их стоимости ($45 за штуку) при первичном размещении.

Число бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34%, их общая стоимость составила 14,6 млрд долларов. По сравнению с прошлым кварталом эта цифра увеличилась на 3,4%, что, по оценке Reuters, говорит о трудностях компании с поиском новых водителей. Число ежемесячных активных пользователей во всем мире выросло с 91 млн в последнем квартале 2018 года до 93 млн.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

Напомним, неудачный выход Uber на фондовые рынки заставил инвесторов говорить о конце "эры единорогов".