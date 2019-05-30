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Збитки Uber в I кварталі цього року перевищили 1 млрд доларів

Збитки Uber в I кварталі цього року перевищили 1 млрд доларів

Київ • УНН

 • 12982 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Збитки американської компанії Uber Advanced Technologies в першому кварталі 2019 року перевищили один мільярд доларів. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за період з 1 січня по 31 березня поточного року, розміщеному в четвер на її сайті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Згідно з опублікованими даними, за перші три місяці компанія, яка в початку травня провела процедуру первинного розміщення акцій (IPO) на біржі Нью-Йорка, втратила 1,01 млрд доларів. При цьому її виручка склала 3,1 млрд доларів. Аналітики компанії передрікали, що збитки Uber будуть коливатися між 1 і 1,1 млрд доларів.

Reuters зазначала, що звітність за підсумками першого кварталу може вселити впевненість в інвесторів, так як Uber в результаті IPO домігся намічених фінансових цілей. На даний момент акції компанії торгуються приблизно на 10% нижче початкової їх вартості ($ 45 за штуку) при первинному розміщенні.

Число замовлень поїздок за допомогою сервісу таксі Uber виросло в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 34%, їх загальна вартість склала 14,6 млрд доларів. У порівнянні з минулим кварталом ця цифра збільшилася на 3,4%, що, за оцінкою Reuters, говорить про труднощі компанії з пошуком нових водіїв. Число щомісячних активних користувачів у всьому світі зросла з 91 млн в останньому кварталі 2018 року до 93 млн.

Uber - популярний онлайн-сервіс автомобільних перевезень, що дозволяє через додаток на мобільному телефоні скористатися послугами водіїв приватних автомобілів. Ця компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско (Каліфорнія) була заснована підприємцями Тревісом Каланіком і Гарретом Кемпом в 2009 році. Зараз Uber діє в більш ніж 500 містах в майже 80 країнах.

Нагадаємо, невдалий вихід Uber на фондові ринки змусив інвесторів говорити про кінець "ери єдинорогів".

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