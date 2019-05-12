Невдалий вихід Uber на фондові ринки змусив інвесторів говорити про кінець "ери єдинорогів"

Ціни за акцію компанії, що створила програмне забезпечення для послуг таксі, знизились з 45 доларів в четвер до 41,57 долара на вечір п'ятниці.

ІРО вважається провалом, якщо ціни знижуються в перші дні, або тижні торгів. Як правило, акції високотехнологічних компаній - новаторів, так званих "єдинорогів" зростають в ціні на 41% в перший день торгів, повідомила The Washington Post.

Аналітики відзначають, що на низькі показники вплинула загальна ситуація непевності на фондових ринках, викликана складними торговельними переговорами між США та Китаєм і акції компанії можуть ще значно зрости в ціні; динаміка також може змінитись, коли компанія продемонструє стабільну прибутковість.

Інші вказують на те, що Uber зміг успішно залучити приватний капітал раніше і зазначають, що можлива відмінна риса теперішніх компаній - "єдинорогів" в тому, що вони успішно залучають капітал на основі приватних оцінок компаній, однак, широкий загал не поділяє оптимізму приватних інвесторів і публіка не готова купувати акції орієнтуючись на завищені оцінки приватних компаній, пише Bloomberg.

Нагадаємо, низка великих японських компаній має намір інвестувати близько 1 млрд дол. в Uber Advanced Technologies в цілях розвитку технологій безпілотних автомобілів.