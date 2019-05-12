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Неудачный выход Uber на фондовые рынки заставил инвесторов говорить о конце "эры единорогов"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Торги акциями высокотехнологичной компании Uber открылись по цене ниже, чем цена объявленного выхода на рынки (ІРО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки.

Цены за акцию компании, создавшей программное обеспечение для услуг такси, снизились с 45 долларов в четверг до 41,57 доллара в пятницу вечером.

IРО считается провалом, если цены снижаются в первые дни или недели торгов. Как правило, акции высокотехнологичных компаний - новаторов, так называемых "единорогов" растут в цене на 41% в первый день торгов, сообщила The Washington Post.

Аналитики отмечают, что на низкие показатели повлияла общая ситуация неопределенности на фондовых рынках, вызванная сложными торговыми переговорами между США и Китаем и акции компании могут еще значительно вырасти в цене; динамика также может измениться, когда компания продемонстрирует стабильную доходность.

Другие указывают на то, что Uber смог успешно привлечь частный капитал раньше и отмечают, что возможная отличительная черта нынешних компаний - "единорогов" в том, что они успешно привлекают капитал на основе частных оценок компаний, однако, широкая общественность не разделяет оптимизма частных инвесторов и публика не готова покупать акции, ориентируясь на завышенные оценки частных компаний, пишет Bloomberg.

Напомним, ряд крупных японских компаний намеревается инвестировать порядка 1 млрд в Uber Advanced Technologies в целях развития технологий беспилотных автомобилей.

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