Убытки бизнеса Луганской области из-за агрессии рф оценили в 4,4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В 4,4 миллиарда гривен уже оценены убытки бизнеса Луганской области в результате полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
Гайдай отметил, что с конца марта проводится сбор данных по ущербу, нанесенному субъектам предпринимательской деятельности в области. По его словам, это позволит быстро приступить к работе по методикам после их утверждения правительством.
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«Эта работа продолжается и будет продолжаться еще долго. Ведь в Луганской области нет возможности работать 3 408 предприятиям, в том числе 479 промышленным, тысячам ФЛП. Их производственные мощности разрушены, повреждены, оккупированы россиянами. Уже проработано 345 анкет субъектов предпринимательской деятельности по прямому ущербу – оборотных и внеоборотных активов, – нанесенных в результате российской агрессии. На сегодняшний день эта сумма составляет 4,4 миллиарда гривен», - написал Гайдай.
Детали
По его словам, как отмечают в Департаменте экономического развития и внешнеэкономической деятельности ОГА, по приблизительным оценкам, экономические потери предприятий исчисляются десятками миллиардов гривен.
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Гайдай напомнил, что постановлением правительства от 20 марта 2022 г. № 326 утвержден Порядок определения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. Этим порядком определены 22 основных направления, по которым проводится оценка ущерба, и примерный перечень показателей к ним.
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Одним из направлений является оценка экономических потерь предприятий, которая должна проводиться в соответствии с методикой, утвержденной совместным приказом Минэкономики и Фонда государственного имущества по согласованию с Минреинтеграции. К октябрю центральные органы власти должны утвердить детальные методики по каждому из направлений.
«Впрочем, в правительстве советуют не ждать, а по возможности уже сейчас фиксировать нанесенные из-за войны россии против Украины убытки и собирать доказательную базу», - отметил Гайдай.