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Збитки бізнесу Луганщини через агресію рф оцінили у 4,4 млрд грн

Збитки бізнесу Луганщини через агресію рф оцінили у 4,4 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У 4,4 мільярда гривень вже оцінені збитки бізнесу Луганщини внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Гайдай зазначив, що із кінця березня проводиться збір даних щодо шкоди та збитків, завданих суб'єктам підприємницької діяльності в області. За його словами, це дозволить швидко розпочати роботу за методиками після їх затвердження урядом.

Цитата

«Ця робота триває і продовжуватиметься ще довго. Адже наразі на Луганщині не мають змоги працювати 3 408 підприємств, у тому числі 479 промислових, тисячі ФОП. Їх виробничі потужності зруйновані, пошкоджені, окуповані росіянами. Вже опрацьовано 345 анкет суб’єктів підприємницької діяльності щодо прямих збитків – оборотних та необоротних активів, – завданих внаслідок російської агресії. На сьогодні ця сума становить 4,4 мільярда гривень», - написав Гайдай.

Деталі

За його словами, як зазначають у Департаменті економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності ОДА, за приблизними оцінками, економічні втрати підприємств обчислюються десятками мільярдів гривень.

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Гайдай нагадав, що постановою уряду від 20 березня 2022 року № 326 затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. Цим порядком визначено 22 основні напрями, за якими проводиться оцінка шкоди та збитків, та примірний перелік показників до них.

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Одним із напрямів є оцінка економічних втрат підприємств, яка має проводитися відповідно до методики, затвердженої спільним наказом Мінекономіки та Фонду державного майна за погодженням з Мінреінтеграції. До жовтня центральні органи виконавчої влади мають затвердити детальні методики по кожному з напрямів.

«Втім, в уряді радять не чекати, а за можливості вже зараз фіксувати завдані через війну росії проти України збитки і збирати доказову базу», - зазначив Гайдай.

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