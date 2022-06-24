В Україні створять геоінформаційну систему моніторингу пошкоджень та руйнувань через російську агресію

Цитата

«Передбачено реалізацію у 2022 році експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії російської федерації на основі геоінформаційної системи. Затверджено Порядок реалізації зазначеного проекту», - написав Мельничук.

Доповнення

ЮНЕСКО зазначає, що, згідно з новими підрахунками, з початку війни на території України 152 культурні об'єкти було частково або повністю зруйновано.