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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Україні створять геоінформаційну систему моніторингу пошкоджень та руйнувань через російську агресію

В Україні створять геоінформаційну систему моніторингу пошкоджень та руйнувань через російську агресію

Київ • УНН

 • 174504 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії росії на основі геоінформаційної системи. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

«Передбачено реалізацію у 2022 році експериментального проекту щодо моніторингу завданих пошкоджень та руйнувань за регіонами України внаслідок збройної агресії російської федерації на основі геоінформаційної системи. Затверджено Порядок реалізації зазначеного проекту», - написав Мельничук.

Доповнення

ЮНЕСКО зазначає, що, згідно з новими підрахунками, з початку війни на території України 152 культурні об'єкти було частково або повністю зруйновано.

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