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ЮНЕСКО: з початку війни в Україні руйнувань зазнали понад 150 культурних об'єктів

ЮНЕСКО: з початку війни в Україні руйнувань зазнали понад 150 культурних об'єктів

Київ • УНН

 • 324480 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. ЮНЕСКО зазначає, що, згідно з новими підрахунками, з початку війни на території України 152 культурні об'єкти було частково або повністю зруйновано, пише УНН.

У четвер ЮНЕСКО опублікувало оновлені дані оцінки збитків, завданих культурним об'єктам України з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Цитата

"За даними проведених експертами перевірок, внаслідок бойових дій було частково або повністю зруйновано 152 культурні об'єкти, у тому числі 70 релігійних споруд, 30 історичних будівель, 18 будинків культури, 15 пам'ятників, 12 музеїв та 7 бібліотек", - йдеться у повідомленні.

"Необхідно покласти край цим неодноразовим нападам на українські культурні об'єкти. Культурна спадщина у всіх її формах ніколи не повинна бути об'єктом нападів. Я знову звертаюся із закликом поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема, Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту", — заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Деталі

Як вказано, три чверті пошкоджених об'єктів сконцентровано у трьох регіонах: у Донецькій області, де, як і раніше, особливо інтенсивні бойові дії – пошкоджено 45 об'єктів культури, у Харківській області – 40 пошкоджених об'єктів, та у Київській області – 26 пошкоджених об'єктів.

"Слід також зазначити, що на сьогодні жоден із семи об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО не постраждав", - додали в організації.

Створення основи для майбутньої реконструкції

Хоча ще зарано розпочинати проекти, ООН вже створила фонд, призначений для діяльності на підтримку України, та оголосила про збір внесків від своїх держав-членів з метою швидкого реагування, зазначають у ЮНЕСКО.

"З цією ж метою ЮНЕСКО наразі займається створенням цільової групи з охорони культурних цінностей, що базується в Києві, яка невдовзі направить на місця місію експертів з питань спадщини", - додали в організації.

Українські Національні Новини

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