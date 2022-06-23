ЮНЕСКО: с начала войны в Украине разрушений претерпели более 150 культурных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. ЮНЕСКО отмечает, что, согласно новым подсчетам, с начала войны на территории Украины 152 культурных объекта были частично или полностью разрушены, пишет УНН.
В четверг ЮНЕСКО опубликовало обновленные данные оценки ущерба, нанесенного культурным объектам Украины с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.
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"По данным проведенных экспертами проверок, в результате боевых действий были частично или полностью разрушены 152 культурных объекта, в том числе 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек", – говорится в сообщении.
"Необходимо положить конец этим неоднократным нападениям на украинские культурные объекты. Культурное наследие во всех его формах никогда не должно быть объектом нападений. Я вновь обращаюсь с призывом уважать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Детали
Как указано, три четверти поврежденных объектов сконцентрированы в трех регионах: в Донецкой области, где по-прежнему особенно интенсивные боевые действия – повреждено 45 объектов культуры, в Харьковской области – 40 поврежденных объектов и в Киевской области – 26 поврежденных объектов.
"Следует также отметить, что на сегодняшний день ни один из семи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал", - добавили в организации.
Создание основы для предстоящей реконструкции
Хотя еще рано приступать к проектам, ООН уже создала фонд, предназначенный для деятельности в поддержку Украины, и объявила о сборе взносов от своих государств-членов с целью быстрого реагирования, отмечают в ЮНЕСКО.
"С этой же целью ЮНЕСКО занимается созданием целевой группы по охране культурных ценностей, которая базируется в Киеве, которая вскоре направит на места миссию экспертов по вопросам наследия", - добавили в организации.