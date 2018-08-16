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Сборная Украины одержала вторую победу на домашнем ЧЕ по мини-футболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальная команда Украины по мини-футболу провела матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы, который проходит в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Сборная Украины одержала вторую победу на домашнем ЧЕ по мини-футболу

“Желто-голубая” команда под руководством Николая Костенко расправилась с Бельгией, не дав сопернику ни разу поразить свои ворота — 3:0.

Авторами голов стали: Шайдюк на 13 минуте, Пантелейчук на 23-й и Иванкевич на 37-й.

Стоит отметить, что после поражения на старте соревнований Италии 3:6 и победы в следующем туре над Словакией 3:1, Украина с 6-ю очками занимает вторую ступень группы А. Лидирует Черногория (9), в Италии и Словакии по 4 пункта.

Заметим, что на европейском первенстве проводят борьбу 20 сборных, выступающих в 4-х группах. Только по 2 лучшие команды пробьются в стаде 1/4 финала.

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